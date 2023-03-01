Похолодание, дождь и мокрый снег ожидаются 2 марта в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во второй день весны на Кубани ожидается переменная облачность.

В отдельных районах на юге региона пройдет небольшой дождь, в предгорных районах ночью и утром мокрый снег, в горах ожидается снегопад. Ночью и утром на дорогах местами туман и гололед. Ветер будет дуть западный с переходом на северный 4–9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +1…-4 °С, днем столбики термометров поднимутся до +3…8 °С. В горах ночью мороз -1…-6 °С, днем ожидается -1…+4 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается западный с переходом на северный 6–11 м/с. На участке Анапа — Геленджик порывы до 12–14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 °С, днем воздух прогреется до +5…+10 °С.

В Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть западной четверти 4–9 м/с. Ночью мороз -1…-3 °С, днем потеплеет до +6…8 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: новый температурный рекорд в Краснодаре — днем 27 февраля потеплело до +22,6 °С.