Похитившую 20 млн рублей сотрудницу школы ДОСААФ задержали в Абхазии
Происшествия
21.06.2023 13:39
Преступление произошло в Брянской области. Подозревая с крупной суммой денег скрылась за границей.
По данным следствия, бывшая сотрудница Брянской объединенной технической школы № 1 ДОСААФ России похитила у образовательного учреждения более 20 млн рублей и уехала в Абхазию. Сотрудники уголовного розыска МВД Республики Абхазия установили, что женщина живет в Пицунде.
Вместе с сотрудниками Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РФ подозреваемую задержали и доставили в Россию.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о присвоении денег. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».
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