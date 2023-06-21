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Похитившую 20 млн рублей сотрудницу школы ДОСААФ задержали в Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pohitivshuyu-20-mln-rublej-sotrudnitsu-shkoly-dosaaf-zaderzhali-v-abhazii
Похитившую 20 млн рублей сотрудницу школы ДОСААФ задержали в Абхазии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Брянской области. Подозревая с крупной суммой денег скрылась за границей.

По данным следствия, бывшая сотрудница Брянской объединенной технической школы № 1 ДОСААФ России похитила у образовательного учреждения более 20 млн рублей и уехала в Абхазию. Сотрудники уголовного розыска МВД Республики Абхазия установили, что женщина живет в Пицунде.

Вместе с сотрудниками Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РФ подозреваемую задержали и доставили в Россию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о присвоении денег. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».

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