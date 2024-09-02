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Похитившую 11 млн рублей у дольщиков аферистку будут судить в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pohitivshuyu-11-mln-rublej-u-dolshhikov-aferistku-budut-sudit-v-novorossijske
Похитившую 11 млн рублей у дольщиков аферистку будут судить в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 58-летней местной жительницы.

По данным следствия, генеральный директор строительной организации без разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и проектной документации заключила с несколькими покупателями договоры долевого строительства. Злоумышленница получила 11 млн рублей, которые похитила, не выполнив обязательства.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд наложил на земельный участок обвиняемой арест. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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