Похитившую 11 млн рублей у дольщиков аферистку будут судить в Новороссийске
В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 58-летней местной жительницы.
По данным следствия, генеральный директор строительной организации без разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и проектной документации заключила с несколькими покупателями договоры долевого строительства. Злоумышленница получила 11 млн рублей, которые похитила, не выполнив обязательства.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд наложил на земельный участок обвиняемой арест. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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