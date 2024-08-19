Наглые соседи забрали комнату в коммуналке у вдовца в центре Краснодара

Первомайский районный суд принял решение по вселению пожилого мужчины в его комнату коммунальной квартиры дома на улице Щорса.

По данным суда, 59-летний житель Краснодара после смерти супруги некоторое время жил на даче. Этим воспользовались его хитрые соседи, которые осуществили самозахват чужой комнаты. Мужчина вернулся с дачи в квартиру, но не смог даже в нее войти.

Пострадавший обратился за помощью в суд, который принял решение вернуть комнату ее законному собственнику. Однако соседи и после этого отказались добровольно передать ключи от входной двери и комнаты жилья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы отдела по Центральному округу Краснодара обеспечили исполнение решения суда и проконтролировали, чтобы мужчина попал в свою комнату в коммунальной квартире, а также чтобы соседи освободили жилплощадь от своих вещей.

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