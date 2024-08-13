На Кубани алиментщик погасил долги только под угрозой потери «Лексуса»

В отношении жителя Тимашевского района судебным приставам поступили документы о взыскании задолженности по алиментам в размере 350 тыс. рублей.

Должника уже привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов, в первый раз он получил наказание в виде 50 часов обязательных работ и отбыл его, но гасить долг мужчина не начал.

Приставы выяснили, что алиментщику принадлежит автомобиль «Lexus IS 250», поэтому вынесли постановление об ограничении в праве на управление автомобилем. Инспекторы остановили автомобиль и вызвали приставов, машину арестовали.

В тот же день отец предъявил документы, свидетельствующие о погашении задолженности в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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