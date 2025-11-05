Похищение девушки на улице Героя Пешкова в Краснодаре оказалось семейной ссорой

Полиция Краснодара установила личности участников инцидента, произошедшего поздним вечером 3 ноября в одном из дворов на улице Героя Пешкова.

Видеозапись, на которой видно, как мужчина силой усаживает в машину сопротивляющуюся девушку, вызвала широкий резонанс. Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что похищения не было.

На видео — супружеская пара, 22-летняя и 29-летний местные жители. Накануне происшествия они поссорились, и девушка переехала в съемное жилье. Мужчина со знакомым вечером 3 ноября приехал, чтобы забрать супругу домой. Этот момент и попал на видео.

«По результатам проверки установлено, что в отношении девушки никаких противоправных действий не совершалось. Претензий к своему супругу она не имеет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о происшествии в полицию сообщили очевидцы. По их словам, девушка , которую силой затолкали в машину, сопротивлялась и кричала.

