Пограничный переход Адлер расширили на две полосы
Погранпереход между Россией и Абхазией в Сириусе расширили для увеличения пропускной способности.
К действующим полосам движения для легковых автомобилей добавили еще две. Новые полосы оснащены всем необходимым для проведения контрольных процедур и работы госорганов на границе.
По оценкам специалистов, расширение пограничного перехода Адлер позволит увеличить его пропускную мощность до 1 тыс. автомобилей в сутки.
Продолжается реализация масштабного проекта по модернизации пункта пропуска Адлер. Ее планируют завершить в 2025 году. После проведенной модернизации пропускная способность погранперехода составит 18-20 тыс. автомобилей и 80-100 тыс. человек в сутки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
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