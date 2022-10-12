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На трассах Джубга — Абхазия и Адлер — Красная Поляна появятся новые светофоры

Общество
12.10.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trassah-dzhubga-abhaziya-i-adler-krasnaya-polyana-poyavyatsya-novye-svetofory
Видео канала «Кубань 24»

Всего в 2022 году в Сочи смонтируют 20 светофорных объектов.

Часть из них — с кнопками вызова — установят на пешеходных переходах старой дороги на Красную Поляну, остальные — на переходах и перекрестках Лазаревского и Адлерского районов.

На дорогах также установят сигнальные столбики, знаки, делиниаторы и светодиодные маячки. Помимо этого, обновят разметку и пополнят запас противогололедных материалов.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту установили 12 «умных» светофоров.

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