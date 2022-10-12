На трассах Джубга — Абхазия и Адлер — Красная Поляна появятся новые светофоры
Общество
12.10.2022 13:24
Всего в 2022 году в Сочи смонтируют 20 светофорных объектов.
Часть из них — с кнопками вызова — установят на пешеходных переходах старой дороги на Красную Поляну, остальные — на переходах и перекрестках Лазаревского и Адлерского районов.
На дорогах также установят сигнальные столбики, знаки, делиниаторы и светодиодные маячки. Помимо этого, обновят разметку и пополнят запас противогололедных материалов.
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