На трассах Джубга — Абхазия и Адлер — Красная Поляна появятся новые светофоры

Видео канала «Кубань 24»

Всего в 2022 году в Сочи смонтируют 20 светофорных объектов.

Часть из них — с кнопками вызова — установят на пешеходных переходах старой дороги на Красную Поляну, остальные — на переходах и перекрестках Лазаревского и Адлерского районов.

На дорогах также установят сигнальные столбики, знаки, делиниаторы и светодиодные маячки. Помимо этого, обновят разметку и пополнят запас противогололедных материалов.

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