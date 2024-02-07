Пограничники напомнили правила въезда в страну для россиян младше 14 лет

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает порядок пересечения госграницы РФ для несовершеннолетних граждан России младше 14 лет.

Согласно указу президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889, были утверждены положение о порядке рассмотрения вопросов о российском гражданстве и перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства РФ.

С 1 марта этого года через границу при выезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию будут пропускать несовершеннолетних россиян по свидетельству о рождении.

При въезде в РФ необходимо предъявить документы, удостоверяющие наличие российского гражданства: свидетельство о приобретении гражданства РФ, отметки в свидетельстве о рождении, подтверждающей наличие гражданства РФ, документа, выданного полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ или паспорта гражданина РФ.

Для оформления этих документов необходимо обращаться в территориальные органы МВД России.

В пограничном ведомстве отметили, что гражданин РФ, имеющий двойное гражданство или множественное гражданство, рассматривается только как гражданин России вне зависимости от места его проживания.

Россияне, имеющие также гражданство другой страны, пересекают границу России по документу, удостоверяющему личность гражданина РФ за пределами территории РФ, сообщает пресс-служба пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

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