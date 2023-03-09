Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту

Об этом сообщает источник в Росморречфлоте. Погранслужба РФ с 7 марта начала проверять все суда, заходящие в Керченский пролив, в том числе и те, что идут без груза.

Ранее проверки судов в районе Крымского моста проводили выборочно. По данным сайта MarineTraffic, сейчас в этом районе скопилось большое количество судов.

Некоторые эксперты считают, что новые правила проверки судов могут привести к затруднению движения в Керченском проливе, сообщает PortNews.

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