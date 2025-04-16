Пограничники Кубани напомнили о правилах пересечения границы в сезон отпусков

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю перед летним сезоном напомнило жителям Краснодарского края о важности проверки документов для выезда за границу.

В ведомстве отметили, что в сезон отпусков увеличивается число попыток несанкционированного выезда за рубеж, то есть без документов, удостоверяющих личность — заграничного, российского, дипломатического или служебного паспорта. Выезд за границу, согласно статьей 7 ФЗ от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» разрешен только при наличии хотя бы одного из перечисленных документов.

При этом паспорт, срок действия которого истек, либо с внесенными в него сведениями, отметками или записями, является недействительным, а его использование при пересечении границы влечет административную ответственность.

Кроме того, в сентябре прошлого года в стране вступил в силу приказ ФСБ РФ от 25.05.2024 № 205 «О внесении изменений в Правила пограничного режима от 07.08.2017 года № 454». Согласно ему, лицам, управляющим маломерными судами в акваториях Черного и Азовского мерей, запрещается заходить в запретные для плавания или временно опасные для этого районы, которые объявляются в извещениях мореплавателям. Нарушение запрета карается административной ответственностью, напомнили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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