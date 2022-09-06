Погода не виновата: невролог объяснил, как головная боль связана со сменой сезонов

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В начале осени многие отмечают, что голова начинает болеть чаще. Обычно ухудшение своего самочувствия объясняют сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления.

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что причиной частых головных болей является вовсе не погода в межсезонье. По его словам, организм человека достаточно легко адаптируется к перепадам атмосферного давления.

«В нашей стране обычно смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты. Но эти изменения все-таки не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей. Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно. У нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра — уже восемь часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому», — сказал врач.

Осенняя головная боль может быть связана с распространением вирусных инфекций.

«Думаю, что причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли», — сказал Хорошев.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия в период смены сезонов, важно не допускать переохлаждения.

«Нужно помнить, что температура уже в сентябре может понижаться до нуля, особенно по утрам. Если человек забудет об этом и перенесет в осень привычку легко одеваться, то переохлаждение, даже легкое, может привести к вирусному заболеванию. Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в своем составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется деятельность иммунной системы, она впадает в легкую «спячку», и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий. Поэтому важно не переохлаждаться», — предупредил невролог.

Врач также подчеркнул, что, заметив симптомы простуды, нельзя заниматься самолечением. В особенности — принимать противовирусные препараты, так как у них есть противопоказания, сообщает радио Sputnik.

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