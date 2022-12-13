Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogibli-do-priezda-skoroj-legkovushka-vyletela-na-vstrechnuyu-polosu-i-vrezalas-v-kamaz-na-kubani
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла около 8:00 на 10-м километре дороги Ладожская — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель Opel Astra на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой КамАЗ с прицепом. От удара грузовик съехал с дороги в поле.

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки погибли до приезда скорой помощи. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: врезались в лошадь — по дороге в Лаго-Наки в аварии погиб 28-летний житель Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре
  2. Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
  3. На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
  4. Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
  5. Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях