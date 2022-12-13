Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани

Авария произошла около 8:00 на 10-м километре дороги Ладожская — Кирпильская в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель Opel Astra на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой КамАЗ с прицепом. От удара грузовик съехал с дороги в поле.

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки погибли до приезда скорой помощи. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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