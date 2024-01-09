Погиб мужчина, пропавший под Абинском на квадроцикле

Двое мужчин 2 января отправились на квадроцикле из Абинска в сторону Шапсугской и пропали.

К поиску привлекли спасателей Крымского и Геленджикского отрядов, а также спасателей МЧС и муниципальный спасателей Абинского района, казаков и волонтеров.

Поиски вели несколько дней. Мужчин нашли только 5 января. Один из мужчин погиб, второго удалось спасти, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели обследовали дорогу от станицы Шапсугской до памятника «Летчикам», а с наступлением темноты выставили световую башню на реке Адегой.

В 23:00 к спасателям вышли семь мотоциклистов и попросили о помощи — они не могли самостоятельно перейти реку вброд из-за поднявшегося уровня воды. Спасатели переправили мотоциклистов на свой берег с помощью альпинистского снаряжения и обогрели в служебном автомобиле.