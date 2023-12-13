Поездка по ночному двору Краснодара обошлась жителю Кузбасса в 2 млн рублей

Авария произошла в конце мая этого года в одном из дворов Краснодара.

Гость столицы Кубани ехал за рулем Honda Shuttle, врезался в припаркованный BMW 530D xDrive., тот ударился об бордюр. На место прибыли инспекторы ГИБДД, но протокол составлять не стали из-за отсутствия состава правонарушения.

Владельцу пострадавшего BMW выплатили страховку в пределах лимита ответственности — 400 тыс. рублей. Хозяина помятой иномарки такая компенсация не устроила, он обратился в суд. Экспертиза установила, что стоимость восстановительного ремонта составит около 2,5 млн рублей.

Краснодарец обратился в суд с пробой взыскать разницу в размере более 2 млн рублей с 30-летнего жителя Мариинска. Суд встал на сторону водителя из Краснодара. По смнению суда, отсутствие состава правонарушения «само по себе не свидетельствует об отсутствии вины водителя в причинении вреда». Виновника аварии обязали выплатить владельцу BMW более 2 млн рублей, сообщает портал A42.RU.

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