Поезда из Сочи и Новороссийска в Архангельск следуют с задержками

О задержке ряда поездов на Северной железной дороге стало известно днем 3 июля. Это произошло по технологическим причинам.

Сейчас в пути задерживаются поезда, следующие из Новороссийска и Адлера в Архангельск, Москвы во Владивосток, Ярославль, Воркуту и Архангельска, а также поезда Вологда — Москва, Севастополь — Мурманск, Александров — Ярославль.

Задержки поездов составляют от 30 минут до 2,5 часов. Железнодорожники делают все необходимое, что сократить время задержек поездов на Северной железной дороге, сообщает пресс-служба РЖД.

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