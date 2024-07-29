Поезда из Сочи и Новороссийска идут в объезд из-за схода состава под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер сошли с рельсов 29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области из-за выехавшего на пути КамАЗа.

В связи с происшествием поезда № 354 Имеретинский курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань следуют по измененному маршруту — через станции в Волгодонске, Морозовске и Петровом Вале. На основной маршрут они выходят на станции в Волгограде.

По аналогичному измененному маршруту на юг России следуют поезда № 127 Красноярск — Адлер и № 235 Тында — Анапа.

Сотрудники поездных бригад делают все необходимое, чтобы помочь пассажирам составов, задержанных из-за схода вагонов в ДТП под Волгоградом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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