Поезд насмерть сбил пенсионерку в Адыгее

Трагедия произошла 27 сентября на станции «Майкоп». В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Известно, что машинист локомотива при выполнении маневровых работ заметил на железнодорожных путях женщину и применил экстренное торможение. К сожалению, наезда на пешехода избежать не удалось. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, но пожилая женщина на них не отреагировала.

В результате происшествия погибла 66-летняя местная жительница. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

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