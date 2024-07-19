Поезд насмерть сбил мужчину в Краснодарском крае

Трагический инцидент произошел накануне на 15 км железнодорожного перегона Варениковская — Киевская в Крымском районе.

На этом участке железной дороги поезд насмерть сбил мужчину. Это произошло из-за перехода путей в неположенном месте.

По факту гибели мужчины краснодарские следователи организовали доследственную проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Для этого они опросили свидетелей, осмотрели место происшествия и назначили проведение экспертиз, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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