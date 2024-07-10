Поезд насмерть сбил 64-летнюю женщину в Тихорецке

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тихорецкой 9 июля поступило сообщение о том, что поезд сбил женщину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшей установили, ею оказалась 64-летняя жительница поселка Западного Тихорецкого района. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По факту произошедшего проводят доследственную для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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