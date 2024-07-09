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Грузовой поезд насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-nasmert-sbil-10-letnyuyu-devochku-pod-novorossijskom
Грузовой поезд насмерть сбил 10-летнюю девочку под Новороссийском
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел в июле на станции Полтавская.

В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что грузовой поезд применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека. По предварительным данным, машинист локомотива несколько раз подавал звуковые сигналы, однако наезд предотвратить не удалось. В результате наезда погибла 10-летняя девочка, которая переходила вместе с отцом железнодорожные пути.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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