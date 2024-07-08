Поезд из Мурманска в Анапу задерживается из-за упавшего в Ленобласти дерева

Дерево рухнуло на контактную сеть 7 июля, в 17:26 на перегоне Ирса — Тигода однопутного участка Чудово-Кировское — Волховстрой-1 Октябрьской железной дороги.

В результате поезд «Мурманск — Анапа» задерживается в пути, ориентировочно на 4,5 часа. Помимо этого поезда, задерживается состав из Пскова в Петрозаводск.

«В 18:10 на место падения дерева прибыла аварийно-восстановительная бригада, ведутся работы. В 21:41, после восстановления работы контактной сети, поезда продолжили движение по маршруту следования. Максимальное время задержки составило 4,5 часа», — сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Читайте также: трое школьников клали камни на рельсы перед поездом в Анапе.