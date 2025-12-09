Поезд Адлер — Санкт-Петербург въехал в машину на переезде в Ростовской области

Пассажирский поезд Адлер — Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой на ж/д перегоне Разъезд 103 км — Цимлянская 8 декабря в 22:40.

По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным для предотвращения столкновения.

Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. На движение других поездов ДТП не повлияло, сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Прокуратура организовала проверку по факту этого происшествия.

«Сальской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: в Краснодаре грузовик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе.

Подпишись, здесь всегда интересно.