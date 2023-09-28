Поезд Адлер — Санкт-Петербург протаранил грузовик с творогом на ж/д переезде

Инцидент произошел утром 28 сентября в Ростове-на-Дону на регулируемом железнодорожном переезде на пересечении улиц Локомотивная и Мечникова.

Водитель грузового автомобиля Mercedes пытался проскочить через переезд, но не успел. В него врезался пассажирский поезд сообщением Адлер — Санкт-Петербург.

По словам очевидцев, грузовик перевозил творог. Часть продукции рассыпалась на дороге. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

«Ростовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.