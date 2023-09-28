Электричка насмерть сбила мужчину в Краснодарском крае

Инцидент произошел вечером 27 сентября в районе станции «Орловка-Кубанская» в Староминском районе.

Машинист электрички заметил человека на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В результате наезда поезда мужчина скончался на месте от полученных травм.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: поезд насмерть сбил пенсионерку в Адыгее. Трагедия произошла 27 сентября на станции «Майкоп». В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.