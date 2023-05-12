Поезд Адлер — Нижневартовск протаранил «семерку» на переезде, погибли три человека

Смертельное ДТП произошло 11 мая в 16:20 в Саратовской области возле поселка Сергиевский.

Известно, что пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Нижневартовск, врезался в автомобиль ВАЗ-2107, который находился на регулируемом железнодорожном переезде.

В результате столкновения два пассажира «семерки»: мужчина и женщина погибли на месте от полученных травм. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спустя несколько часов он умер.

По факту смертельного ДТП Саратовская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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