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Поезд Адлер — Нижневартовск протаранил «семерку» на переезде, погибли три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poezd-adler-nizhnevartovsk-protaranil-semerku-na-pereezde-pogibli-tri-cheloveka
Поезд Адлер — Нижневартовск протаранил «семерку» на переезде, погибли три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области

Смертельное ДТП произошло 11 мая в 16:20 в Саратовской области возле поселка Сергиевский.

Известно, что пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Нижневартовск, врезался в автомобиль ВАЗ-2107, который находился на регулируемом железнодорожном переезде.

В результате столкновения два пассажира «семерки»: мужчина и женщина погибли на месте от полученных травм. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спустя несколько часов он умер.

По факту смертельного ДТП Саратовская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: пенсионер 76 лет погиб за рулем легковушки после столкновения с грузовиком в Адыгее. Смертельное ДТП произошло 8 мая около 16:00 на 26 км трассы А-159 в Майкопском районе.

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