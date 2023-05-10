Пенсионер 76 лет погиб за рулем легковушки после столкновения с грузовиком в Адыгее

Смертельное ДТП произошло 8 мая около 16:00 на 26 км трассы А-159 в Майкопском районе.

По предварительным данным, 76-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречной грузовой машине под управление 46-летнего жителя Краснодарского края и врезался в нее.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее в Telegram.

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