Пенсионер 76 лет погиб за рулем легковушки после столкновения с грузовиком в Адыгее
Происшествия
10.05.2023 14:30
Смертельное ДТП произошло 8 мая около 16:00 на 26 км трассы А-159 в Майкопском районе.
По предварительным данным, 76-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречной грузовой машине под управление 46-летнего жителя Краснодарского края и врезался в нее.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее в Telegram.
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