Девушка погибла и три человека пострадали в лобовом ДТП в Тбилисском районе
Происшествия
10.05.2023 12:08
Смертельная авария произошла 9 мая около 17:00 на улице Кубанской в станице Тбилисской.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Daewoo с маленьким стажем вождения превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 43-летний мужчина.
В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Daewoo, еще одну пассажирку и обоих водителей госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.
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