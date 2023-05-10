Девушка погибла и три человека пострадали в лобовом ДТП в Тбилисском районе

Смертельная авария произошла 9 мая около 17:00 на улице Кубанской в станице Тбилисской.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Daewoo с маленьким стажем вождения превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 43-летний мужчина.

В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Daewoo, еще одну пассажирку и обоих водителей госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: внедорожник на встречке столкнулся с двумя легковушками в Кавказском районе, есть погибший.