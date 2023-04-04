Поэт-песенник отечественной эстрады — 85 лет Илье Резнику

4 апреля исполняется 85 лет поэту-песеннику, народному артисту Илье Резнику. Его стихи стали основой хитов, которые знают несколько поколений россиян и не только.

Уроженец Ленинграда

Илья Леопольдович Израэльсон (настоящее имя поэта) родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Его отец погиб в госпитале от ранений на фронте и чахотки в 1944 году. Мать повторно вышла замуж. Отчим не хотел чужого ребенка в семье, и Илью отдали на воспитание дедушке и бабушке по отцовской линии. Они не были родными по крови, потому что его отца усыновили.

Датские корни

Отец поэта, Леопольд Иосифович Израэльсон приехал в Советский Союз в 1924 году из Копенгагена (Дания) вместе со своими приемными родителями Рахмиэлем Самуиловичем Резником и Ривой Гиршевной Резник. Дедушка и бабушка усыновили Илью, дав ему свою фамилию и отчество дедушки. Рахмиэль Самуилович работал сапожником, а Рива Гиршевна — поваром в столовой. Свою мать поэт простил только спустя много лет. Более 10 лет они не общались из-за ее поступка.

И лаборант, и электрик

В школе Илья мечтал стать моряком и планировал поступать в Нахимовское училище, но в старших классах увлекся театром и участвовал в школьных постановках. Поэтому после школы подал документы в театральный институт, но не прошел конкурс. Решил попытаться поступить еще раз, а пока работал лаборантом в медицинском институте и электриком. После нескольких попыток, Илья Резник смог поступить в 1958 году в Ленинградский институт музыки, театра и кино, который окончил в 1962 году.

Из актеров в поэты

После окончания вуза Резник работал в труппе театра имени Комиссаржевской. Участвовал в спектаклях, параллельно оттачивая поэтическое мастерство. Первые свои стихи он написал, будучи еще студентом.

В 1966 году выходит первый сборник стихов Ильи Резника. Стихи были для детей — «Тяпа не хочет быть клоуном». Следом вышли еще несколько книг для детей. В 1972 году происходит поворотный момент — песня на стихи Резника «Золушка» в исполнении Людмилы Сенчиной получает большую популярность, и от детских стихов он уходит в эстрадно-песенный репертуар. Театральная карьера остается в прошлом.

Так кто же дал стимул Резнику писать стихи для эстрады? Это был создатель первого в СССР вокально-инструментального ансамбля Александр Броневицкий. Он уговорил Илью Резника попробовать писать стихи для эстрадных исполнителей. Он и познакомил начинающего поэта со многими певцами.

Маэстро для Примадонны

В 1972 году происходит важное для Ильи Резника знакомство с Аллой Пугачевой. Для нее он написал песню «Посидим-поокаем», которая стала очень популярна. Впоследствии почти каждая песня Резника для Пугачевой станет народным хитом. Их сотрудничество продлится до середины 1990-х годов. Наиболее известные их совместные хиты — «Маэстро», «Балет», «Без меня», «Фотограф».

Песенник всесоюзного масштаба

В 1975 году большую популярность получила песня на стихи Резника в исполнении Софии Ротару «Яблони в цвету». За эту песню он на Братиславском конкурсе песни получил «Золотую лиру». Популярность поэта стремительно росла, и к нему за стихами для песен выстроилась целая очередь исполнителей — Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Валерий Леонтьев, Жанна Агузарова, Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле, Александр Градский, Евгений Мартынов, Ирина Понаровская и другие.

За свою эстрадно-поэтическую карьеру Илья Резник работал с лучшими композиторами СССР и России — Максим Дунаевский, Александр Журбин, Владимир Фельцман, Раймонд Паулс и другие.

Американский период

В 1990-1992 годах Илья Резник жил в США. В этот период он написал песни для русских исполнителей — Михаила Шуфутинского, Славы Медяника, Любови Успенской. Создал «Театр Ильи Резника» с которым гастролировал по США.

Незадолго до американского периода жизни в 1987-1988 годах был идейным руководителем музыкального фестиваля в Юрмале и благодаря ему слушатель узнал имена Валерии, Азизы, Сосо Павлиашвили, Александра Малинина и других.

Открывая новые имена

Несмотря на то, что российская эстрада в корне отличается от советской, в 1990-2000 годы Резник написал стихи к песням Татьяны Булановой, Дианы Гурцкой, Елены Ваенги, таким образом оставаясь востребованным поэтом-песенником вне зависимости от эпохи.

Илья Резник награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году Резник был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».

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