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Поджигателя пляжных зонтов ищет полиция в Темрюкском районе 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podzhigatelya-plyazhnyh-zontov-ishhet-politsiya-v-temryukskom-rajone
Поджигателя пляжных зонтов ищет полиция в Темрюкском районе 
Фото t.me/temruk_info

Инцидент произошел в июле на центральном пляже в станице Голубицкой.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах запечатлено, как ранним утром пьяный молодой человек бьет резиновыми шлепанцами по закрытому роллету, а потом начинает поджигать сложенные зонты от солнца. В результате три зонта загорелись. Поджечь четвертый злоумышленнику не удалось.

Злоумышленника уже ищет полиция.

«По данному факту материал зарегистрирован, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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