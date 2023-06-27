Мужчина поджег молельный дом баптистов в Кропоткине

Сообщение о пожаре в здании религиозной организации Евангельских христиан-баптистов поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району.

Прибыв на место, полицейские установили, что горит молельный дом. Сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ликвидировали возгорание. В результате пожара здание было частично разрушено. Кроме того сгорела тематическая литература.

По подозрению в поджоге сотрудники ППСП задержали 53-летнего местного жителя. Мужчина находился недалеко от места происшествия. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе загорелся популярный ресторан «Брынза», огонь уничтожил 70 кв. метров.