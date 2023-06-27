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Мужчина поджег молельный дом баптистов в Кропоткине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-podzheg-molelnyj-dom-baptistov-v-kropotkine
Мужчина поджег молельный дом баптистов в Кропоткине
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в здании религиозной организации Евангельских христиан-баптистов поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району.

Прибыв на место, полицейские установили, что горит молельный дом. Сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ликвидировали возгорание. В результате пожара здание было частично разрушено. Кроме того сгорела тематическая литература.

По подозрению в поджоге сотрудники ППСП задержали 53-летнего местного жителя. Мужчина находился недалеко от места происшествия. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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