Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях
Общество
10.01.2023 09:50
Специалисты ликвидировали порыв в районе пересечения улиц Красной и Офицерской. Сейчас тепло уже поступает в дома.
Подземный переход через улицу Коммунаров в сторону железнодорожного моста открыли после завершения земляных работ. Спуск и подходы полностью восстановят, когда на улице будет плюсовая температура. Переход отремонтирует АО «Краснодартеплосеть» за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Пешеходов просят быть внимательными при использовании перехода.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземный переход через улицу Коммунаров закрыли из-за аварии на теплосетях. Порыв произошел перед детской поликлиникой № 5.
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