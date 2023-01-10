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Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podzemnyj-perehod-v-tsentre-krasnodara-otkryli-posle-ustraneniya-avarii-na-teplosetyah
Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты ликвидировали порыв в районе пересечения улиц Красной и Офицерской. Сейчас тепло уже поступает в дома.

Подземный переход через улицу Коммунаров в сторону железнодорожного моста открыли после завершения земляных работ. Спуск и подходы полностью восстановят, когда на улице будет плюсовая температура. Переход отремонтирует АО «Краснодартеплосеть» за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Пешеходов просят быть внимательными при использовании перехода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземный переход через улицу Коммунаров закрыли из-за аварии на теплосетях. Порыв произошел перед детской поликлиникой № 5.

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