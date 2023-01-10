Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях

Специалисты ликвидировали порыв в районе пересечения улиц Красной и Офицерской. Сейчас тепло уже поступает в дома.

Подземный переход через улицу Коммунаров в сторону железнодорожного моста открыли после завершения земляных работ. Спуск и подходы полностью восстановят, когда на улице будет плюсовая температура. Переход отремонтирует АО «Краснодартеплосеть» за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Пешеходов просят быть внимательными при использовании перехода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземный переход через улицу Коммунаров закрыли из-за аварии на теплосетях. Порыв произошел перед детской поликлиникой № 5.