Подземный переход через улицу Коммунаров в Краснодаре закрыли из-за аварии на теплосетях

Порыв на теплосетях произошел в районе пересечения улиц Красной и Офицерской перед детской поликлиникой №5.

В связи с ремонтными работами перекрыт доступ к подземному пешеходному переходу через улицу Коммунаров в сторону железнодорожного моста.

«Для обеспечения безопасности пешеходов доступ в переход закрыт и со стороны поликлиники, и со стороны железнодорожного моста. Пока не будет устранена авария и восстановлен спуск в переход, который поврежден из-за разрытия теплотрассы, переход будет закрыт, и жителям нужно будет пользоваться альтернативными путями», — сказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Для перехода на улицы Красную и Шоссе Нефтяников пешеходам нужно будет воспользоваться переходом на пересечении улиц Ростовское Шоссе и Зиповской. При движении из центра города следует воспользоваться наземным переходом на пересечении улицы Коммунаров и Курганного переулка. Кроме того, не ограничено движение всех маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

Поиск порыва на сетях ведут шесть специалистов АО «Краснодартеплосеть», задействованы 2 единицы техники. В семи многоквартирных домах снижено давление в подаче тепла, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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