Подвоз детей организовали к трем новым школам Краснодара

В Краснодаре прошла пресс-конференция на тему улучшения школьного подвоза. Связана она с тем, что уже 2 сентября в разных районах краевой столице и в пригороде откроются 10 новых школ, и для их учеников необходимо организовать проезд.

«Под оптимизацию подвоза в новом учебном году попадает сразу три школы — № 66, 11 и 100-ф в Плодородном. Дорожная ситуация возле этих учебных заведений наиболее сложная. Чтобы ее улучшить, городские власти изменили некоторые маршруты, в частности, разработали новый маршрут к 66-й школе. Путь будет проходить через другие учебные заведения, в том числе и около школы № 102-ф. Также продлили маршрут № 46 к школе № 100-ф. Часть транспорта будет работать по брутто-контрактам», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

С началом учебного года продолжатся мониторинг, контроль графика перевозок и контроль технического состояния транспорта, а выявленные недочеты будут оперативно устранять. Такая практика в Краснодаре эффективно действует с 2023 года.

«Мониторинговые группы распределяли транспортные средства так, чтобы в часы наибольшей нагрузки максимальное количество транспортных средств оказывалось на остановке и забирало детей. Буквально через месяц все встало на свои места», — говорит директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Кроме того, в новом учебном году школьникам продолжат выдавать транспортные карты на 50 бесплатных поездок. Ежемесячно баланс будет пополняться, а неиспользованные средства перенесутся на следующий месяц. Оплатить поездку картой можно будет на 25 городских маршрутах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приобрести бесплатные проездные на 50 поездок в месяц можно в пунктах выдачи ООО «Электронный билет Кубани».