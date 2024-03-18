Подвели фонарики: турист-диабетик заблудился в темной пещере в Мостовском районе

Житель Краснодара приехал навестить родственников в Мостовской район и отправился на прогулку по пещере Аммональной.

С собой у него было два фонарика, которые перестали работать, когда турист зашел уже достаточно глубоко. Мужчина остался в полной темноте. Он сделал пару шагов, ударился и решил ждать помощь.

Спасатели Псебайского АСО спустились в пещеру. Заблудившегося искали по следам, так как в пещере гасился звук и не было слышно крики о помощи. Искать пришлось около трех часов. Наконец в одном из проходов обнаружили следы. Пробравшись в узкий лаз, спасатели услышали голос. Они пошли на звук и обнаружили пропавшего туриста.

Мужчине помогли выбраться из пещеры и передали родственникам. Выяснилось, что у пострадавшего диабет. К счастью, все обошлось, от медпомощи турист отказался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: женщина упала в реку и сломала ногу в Сочи.