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Гуляла по парапету: женщина упала в реку и сломала ногу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gulyala-po-parapetu-zhenshhina-upala-v-reku-i-slomala-nogu-v-sochi
Гуляла по парапету: женщина упала в реку и сломала ногу в Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел 13 марта около 12:00 в устье реки Мацесты. Жительница Сочи упала в реку и получила открытый перелом ноги.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, и к их приезду вытащили пострадавшую из реки на каменистый берег. Спасатели на носилках доставили женщину к машине скорой помощи и передали медикам.

Выяснилось, что 38-летняя жительница Сочи решила пройти по высокому парапету, но не удержала равновесие. По предварительному диагнозу, она получила открытый перелом голеностопного сустава, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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