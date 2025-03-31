Подумали, что лето: жаркий финал марта повлиял на пробки перед Крымским мостом

Несмотря на то, что до курортного сезона еще далеко, автомобильные пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ежедневно скапливаются уже вторую неделю.

Так, 31 марта, по состоянию на 11:00, очереди к досмотровому пункту ожидают 130 транспортных средств. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь в Тамани растянулась на 3 км.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Накануне вечером пик пробок со стороны Кубани пришелся на 19:00. В очереди к досмотровому пункту стояли 326 автомобилей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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