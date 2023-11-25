Подтопленными в Краснодарском крае остаются 37 дворов и два частных дома

За последние сутки в регионе прошли сильные дожди. В некоторых муниципалитетах подтопило территории.

В Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани подтопило 181 двор и 175 домов. Еще в трех многоквартирных домах вода зашла в подвалы.

По данным к 15:00 ситуация с подтоплениями на Кубани постепенно стабилизируется. Воду откачали со 113 дворов и 110 домов. Сейчас подтопленными остаются два частных дома и 37 придомовых территорий. Продолжается откачка воды из подвалов трех многоквартирных домов.

Для ликвидации последствий разгула стихии в регионе привлекли 337 человек, 159 единиц техники и 5 плавательных средств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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