Подтопления после проливного дождя продолжают ликвидировать в Краснодаре
Всю ночь специалисты ликвидировали последствия ливня, обрушившегося на краевую столицу накануне.
По данным Муниципального центра управления Краснодара, воду откачивали с улиц:
- Алуштинская,
- Парижская,
- Комарова,
- Семеновская,
- Дежнева,
- Ростовское Шоссе,
- Мусоргского,
- Тверская.
Утром 4 апреля сообщили, что ликвидация подтоплений продолжается. Технику направили по адресам на улицу Ратной Славы и в Музыкальный микрорайон.
«Оставить заявку на откачку воды с дорог и придомовых территорий можно в ЕДДС: 8(861)214-33-36 или 112», — сообщает МЦУ Краснодара.
Также в городских соцсетях публикуется много видео, где люди черпают воду из своих домов, а машины тонут в огромных потоках воды.
По прогнозам синоптиков, 4 апреля в краевой столице днем существенных осадков не ожидается.
Читайте также: женщина провалилась в открытый люк на подтопленной улице в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 3 апреля на улице Батуринской в Прикубанском округе столицы Кубани.