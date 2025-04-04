Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подтопления после проливного дождя продолжают ликвидировать в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podtopleniya-posle-prolivnogo-dozhdya-prodolzhayut-likvidirovat-v-krasnodare
Подтопления после проливного дождя продолжают ликвидировать в Краснодаре
Видео канала «Кубань 24»

Всю ночь специалисты ликвидировали последствия ливня, обрушившегося на краевую столицу накануне.

По данным Муниципального центра управления Краснодара, воду откачивали с улиц:

  • Алуштинская,
  • Парижская,
  • Комарова,
  • Семеновская,
  • Дежнева,
  • Ростовское Шоссе,
  • Мусоргского,
  • Тверская.

Утром 4 апреля сообщили, что ликвидация подтоплений продолжается. Технику направили по адресам на улицу Ратной Славы и в Музыкальный микрорайон.

«Оставить заявку на откачку воды с дорог и придомовых территорий можно в ЕДДС: 8(861)214-33-36 или 112», — сообщает МЦУ Краснодара.

Также в городских соцсетях публикуется много видео, где люди черпают воду из своих домов, а машины тонут в огромных потоках воды.

По прогнозам синоптиков, 4 апреля в краевой столице днем существенных осадков не ожидается.

Читайте также: женщина провалилась в открытый люк на подтопленной улице в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 3 апреля на улице Батуринской в Прикубанском округе столицы Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях