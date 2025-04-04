Подтопления после проливного дождя продолжают ликвидировать в Краснодаре

Всю ночь специалисты ликвидировали последствия ливня, обрушившегося на краевую столицу накануне.

По данным Муниципального центра управления Краснодара, воду откачивали с улиц:

Алуштинская,

Парижская,

Комарова,

Семеновская,

Дежнева,

Ростовское Шоссе,

Мусоргского,

Тверская.

Утром 4 апреля сообщили, что ликвидация подтоплений продолжается. Технику направили по адресам на улицу Ратной Славы и в Музыкальный микрорайон.

«Оставить заявку на откачку воды с дорог и придомовых территорий можно в ЕДДС: 8(861)214-33-36 или 112», — сообщает МЦУ Краснодара.

Также в городских соцсетях публикуется много видео, где люди черпают воду из своих домов, а машины тонут в огромных потоках воды.

По прогнозам синоптиков, 4 апреля в краевой столице днем существенных осадков не ожидается.

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