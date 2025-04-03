Женщина провалилась в открытый люк на подтопленной улице в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 3 апреля на улице Батуринской в Прикубанском округе столицы Кубани.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах с места происшествия видно, что на затопленной после сильного ливня улице женщина провалилась по грудь, предположительно, в открытый люк. Женщина начала звать на помощь.

Произошедшее заметил прохожий мужчина и пришел на помощь пострадавшей.

Официальных комментариев об этом инциденте пока не поступало.

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