Подрядчик вернул 3 млн рублей за плохую работу во Дворце спорта в Новороссийске

Речь идет о подрядной организации, выполнявшей работы во Дворце олимпийских видов спорта «Черноморский».

Подрядчик неудовлетворительно выполнял свою работу и сорвал намеченные сроки. В связи с этим власти Новороссийска направили компании претензию. Об этом стало известно 9 июля на аппаратном совещании в мэрии.

В результате проведенной работы государственный контракт с подрядной организацией расторгли. Выплаченный ранее аванс в размере 3,2 млн рублей вернули в полном объеме, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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