Подрядчик украл 73 млн рублей на строительстве школы в Сочи

Преступление выявили сотрудники прокуратуры в результате проверки соблюдения закона при реализации национальных проектов в Краснодарском крае.

Правоохранители установили, что руководитель подрядной организации, используя фиктивный документооборот, похитил более 73 млн рублей бюджетных денег при поставке строительных материалов на объект строящейся школы в Хостинском районе.

Материалы проверки направили в СКР. По их результатам на подрядчика завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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