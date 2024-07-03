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Подрядчик украл 73 млн рублей на строительстве школы в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-ukral-73-mln-rublej-na-stroitelstve-shkoly-v-sochi
Подрядчик украл 73 млн рублей на строительстве школы в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники прокуратуры в результате проверки соблюдения закона при реализации национальных проектов в Краснодарском крае.

Правоохранители установили, что руководитель подрядной организации, используя фиктивный документооборот, похитил более 73 млн рублей бюджетных денег при поставке строительных материалов на объект строящейся школы в Хостинском районе.

Материалы проверки направили в СКР. По их результатам на подрядчика завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: телефонные мошенники выманили у троих жителей Сочи более миллиона рублей. В разговоре с потерпевшими аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обвиняли своих жертв в спонсировании террористической организации.

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