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Подрядчик устраняет оставшиеся недочеты на улице Зиповской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-ustranyaet-ostavshiesya-nedochety-na-ulitse-zipovskoj-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Подрядчик устраняет оставшиеся недочеты на улице Зиповской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Завершить работы на улице Зиповской планируют до конца ноября.

В рамках реконструкции улицы Зиповской дорогу от улицы Байбакова до Московской расширили до четырех полос. Построен водопровод. По обеим сторонам проезжей части обустроили тротуары, сделали велодорожки. Также оборудовали наружное освещение и переустроили инженерные сети.

«Сейчас подрядчик устраняет оставшиеся недочеты. Рассчитываем, что полностью реконструкцию отрезка завершим до конца ноября. Отмечу, что движение транспорта по этому участку открыто с 1 октября», — цитирует главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии Краснодара.

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