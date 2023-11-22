Подрядчик устраняет оставшиеся недочеты на улице Зиповской в Краснодаре

Завершить работы на улице Зиповской планируют до конца ноября.

В рамках реконструкции улицы Зиповской дорогу от улицы Байбакова до Московской расширили до четырех полос. Построен водопровод. По обеим сторонам проезжей части обустроили тротуары, сделали велодорожки. Также оборудовали наружное освещение и переустроили инженерные сети.

«Сейчас подрядчик устраняет оставшиеся недочеты. Рассчитываем, что полностью реконструкцию отрезка завершим до конца ноября. Отмечу, что движение транспорта по этому участку открыто с 1 октября», — цитирует главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии Краснодара.

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