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Подрядчик украл более 730 тыс. рублей при оснащении спортшколы на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-ukral-bolee-730-tys-rublej-pri-osnashhenii-sportshkoly-na-kubani
Подрядчик украл более 730 тыс. рублей при оснащении спортшколы на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства выявила факт хищения бюджетных средств.

Установили, что подрядчик приобрел для МБУ СШ «Дружба» оборудование, не соответствующее заявленному в расчетно-сметной документации. При этом фактическая стоимость поставленного оборудования оказалась значительно ниже указанной в документах. Ущерб составил более 738 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в ОМВД России по Отрадненскому району. В результате в отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Надзорное ведомство взяло ход и результаты расследования под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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