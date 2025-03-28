Подрядчик украл более 730 тыс. рублей при оснащении спортшколы на Кубани

Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства выявила факт хищения бюджетных средств.

Установили, что подрядчик приобрел для МБУ СШ «Дружба» оборудование, не соответствующее заявленному в расчетно-сметной документации. При этом фактическая стоимость поставленного оборудования оказалась значительно ниже указанной в документах. Ущерб составил более 738 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в ОМВД России по Отрадненскому району. В результате в отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Надзорное ведомство взяло ход и результаты расследования под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: пять человек незаконно купили и перепродали участок в Сочи за 34,5 млн рублей. Злоумышленники обманным путем оформили право собственности на участок площадью 25 соток в Адлерском районе. После они продали землю и присвоили полученные деньги.

Подпишись, здесь всегда интересно.