Подрядчик с сообщниками похитил 96 млн рублей при строительстве школы на Кубани

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Лабинской межрайонной прокуратуры во время проверки реализации краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».

Установили, что в августе 2023 года администрация Лабинского района и директор ООО «Югстроймонтаж» заключили контракт на строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 3 Лабинска на сумму более 530 млн рублей. Построить объект подрядчик должен был к 31 июля этого года. Заказчик перечислил исполнителю аванс в размере более 159 млн рублей. При этом подрядчик школу к сроку не построил и в эксплуатацию не ввел, а создал видимость производства строительных работ.

Подрядчик выводил аванс со счета путем заключения с аффинированными ему организациями, в том числе с ООО «Лэтта», договоров поставки стройматериалов, договоров лизинга автотехники, незадействованной в исполнении контракта, а также путем вывода с банковского счета подрядчика более 48 млн рублей. В результате злоумышленники похитили более 96,6 млн рублей, а также пытались завладеть еще более чем 2,8 млн рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По материалам проверки Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю в отношении директора коммерческой организации и его знакомого возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении мошенничество. Директора фирмы заключили под стражу.

Для возмещения ущерба наложили арест на 3 здания, 2 земельных участка, 19 транспортных средств подозреваемого. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и другие возможные эпизоды противоправной деятельности и лиц, причастных к их совершению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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