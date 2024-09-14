Подозреваемый в хищении 7 млн рублей у МО бизнесмен из Краснодара отвергает вину

Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

По данным источника в правоохранительных органах, Сурена Григоряна доставили на первый допрос к следователю СКР, в ходе которого подозреваемый вину в мошенничестве не признал.

«Согласно материалам дела, на первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Сурен Григорян заявил также о том, что скрываться от следствия не намерен, а меру пресечения в виде заключения под стражу считает строгой по отношению к нему, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс». Бизнесмена подозревают в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. По местам работы и проживания краснодарского предпринимателя проходят обыски. Решается вопрос об аресте его имущества.

О задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. В ходе обысков дома у Кузнецова нашли деньги в рублях и иностранной валюте — более 100 млн рублей. Кроме того, обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Также сообщалось, что Кузнецов получил взятку в виде коттеджа в Краснодаре. На время следствия военный суд арестовал Юрия Кузнецова — на два месяца. Также на два месяца был арестован Лева Мартиросян, предположительно передавший Кузнецову коттедж в качестве взятки.