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Подрядчик похитил более 1 млн рублей при благоустройстве парка по нацпроекту в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-pohitil-bolee-1-mln-rublej-pri-blagoustrojstve-parka-po-natsproektu-v-krasnodarskom-krae
Подрядчик похитил более 1 млн рублей при благоустройстве парка по нацпроекту в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Тимашевском районе. В мае расследование уголовного дела в отношении подрядчика о мошенничестве при реализации нацпроекта завершили.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации с февраля по август 2021 года при выполнении муниципального контракта стоимостью 9,6 млн рублей по благоустройству парка в станице Роговской, который выполнялся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», представил акты с ложной информацией об использованном инертном материале при укладке тротуарного покрытия. Общая сумма похищенных средств превысила 1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключение направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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