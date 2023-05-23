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Подрядчик похитил 2,5 млн рублей при благоустройстве парка в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-pohitil-2-5-mln-rublej-pri-blagoustrojstve-parka-v-krasnodarskom-krae
Подрядчик похитил 2,5 млн рублей при благоустройстве парка в Краснодарском крае
Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Кущевском районе.

По данным следствия, 59-летний руководитель строительной организации заключил муниципальный контракт по установке уличных фонарей в парке. Подрядчик установил осветительные конструкции, цена которых была ниже, чем заявленная в контракте. При этом злоумышленник внес в акт выполненных работ ложные сведения о стоимости товара. После этого на счет предприятия поступило около 2,5 млн. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия обвиняемого поместили под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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