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Подрядчик похитил 1,8 млн рублей при ремонте центра национальных культур в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podryadchik-pohitil-1-8-mln-rublej-pri-remonte-tsentra-natsionalnyh-kultur-v-sochi
Подрядчик похитил 1,8 млн рублей при ремонте центра национальных культур в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Хищение бюджетных денег выявила прокуратура Лазаревского района Сочи во время проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По данным следствия, МКУ Сочи «Управление капитального строительства» заключило с ООО «ВОКС» муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в Лазаревском районном центре национальных культур имени Крикора Мазлумяна. Сумма контракта составила 17 млн рублей.

Подрядчик не выполнил отделку цокольного этажа здания, бетонную стяжку и армирование на чердаке и не установил оборудование системы связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Работы были приняты и оплачены. Фактически подрядчик похитил 1,8 млн рублей.

Материалы проверки направили в отдел полиции. Там в отношении генерального директора ООО «ВОКС» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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