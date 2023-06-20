Подрядчик похитил 1,8 млн рублей при ремонте центра национальных культур в Сочи

Хищение бюджетных денег выявила прокуратура Лазаревского района Сочи во время проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По данным следствия, МКУ Сочи «Управление капитального строительства» заключило с ООО «ВОКС» муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в Лазаревском районном центре национальных культур имени Крикора Мазлумяна. Сумма контракта составила 17 млн рублей.

Подрядчик не выполнил отделку цокольного этажа здания, бетонную стяжку и армирование на чердаке и не установил оборудование системы связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Работы были приняты и оплачены. Фактически подрядчик похитил 1,8 млн рублей.

Материалы проверки направили в отдел полиции. Там в отношении генерального директора ООО «ВОКС» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: подрядчик похитил более 1 млн рублей при благоустройстве парка по нацпроекту в Краснодарском крае.