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Подросток загорелся, бросив зажженную спичку в разлитый бензин в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-zagorelsya-brosiv-zazhzhennuyu-spichku-v-razlityj-benzin-v-krasnodarskom-krae
Подросток загорелся, бросив зажженную спичку в разлитый бензин в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел на днях в Хадыженске. Пострадавшему ребенку экстренно оказали медицинскую помощь.

В тот день двое подростков наводили порядок в сарае и переливали бензин из большой канистры в маленькую. Часть топлива разлилась на землю и ребята решили посмотреть как оно горит. Они бросили зажженную спичку в разлитый бензин. Огонь перекинулся на одного из них. Подросток получил сильные ожоги лица, кистей, ног и ягодиц. Бригада скорой помощи доставила его в Апшеронскую ЦРБ.

Второй подросток получил ожог лица. Ему оказали медицинскую помощь, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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